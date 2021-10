Distributeur, colis, jouets : on trouve de tout chez le buraliste

C'est une machine qui peut paraître anodine, mais une petite révolution, à Péaule dans le Morbihan, qui vient d'accueillir son premier distributeur d'argent. Et c'est dans le bar tabac qu'il a trouvé naturellement sa place. Le gérant n'a rien à payer, c'est la société partenaire qui prend tout en charge. Avec une baisse du nombre de fumeurs, les buralistes n'ont d'autres choix que de se diversifier. Ils sont 24 000 en France. Des bureaux de tabac attirent 10 millions de clients chaque jour dont près de la moitié ne viennent plus pour acheter des cigarettes, mais pour bénéficier d'autres services. Emmanuelle Fabry a repris cette affaire il y a deux ans à Élancourt dans les Yvelines. En plus de son activité principale, elle vend aussi des journaux, des jouets. Son commerce était également devenu un lieu de dépôt et de retrait de colis. Jeux à gratter, paris sportifs, paiement des amendes ou encore guichet de banque... Les tabacs se sont transformés avec de multiples services complémentaires. Ce jeune buraliste va encore plus loin. Il exerce une autre activité en parallèle. Après deux ans de formation, il est devenu torréfacteur à l'arrière de la boutique familiale. Le café ne lui rapporte pas encore d'argent mais il veut développer sa marque et former à l'avenir d'autres buralistes.