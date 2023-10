Distributeur de billets : le gang à la fourchette arrêté

En tout, 994 distributeurs braqués, 27 000 euros dérobés, et tout cela grâce à des petits bouts de plastique. Les voleurs ont utilisé la technique dite de la fourchette. En référence à la forme des morceaux sur l'image, ils retirent tout d'abord de l'argent, ce qui leur permet de garder ouvert le clapet du distributeur. Ils y introduisent ensuite deux petites plaques avant de partir. Le client d'après, tente de retirer, mais les billets restent bloqués à l'intérieur. Les malfaiteurs reviennent alors quelques minutes plus tard et récupèrent l'argent en le forçant avec un tournevis. Le gang a agi pendant trois mois dans sept départements d'Île-de-France et dans le Calvados. La technique de la fourchette n'est pas nouvelle, mais il y a bien longtemps que les policiers n'avaient pas vu de tels agissements. Confondus grâce aux caméras de vidéosurveillance, deux des quatre voleurs ont été arrêtés. Ils viennent d'être condamnés à 30 mois d'emprisonnement, la fourchette moyenne pour ce genre de délit. TF1 | Reportage J. Cressens, E. Drouillac, B. Poizeuil