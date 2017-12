Les distributeurs automatiques de produits alimentaires font-ils recette ?

Le nombre des distributeurs automatiques de produits alimentaires se multiplie depuis plusieurs années en France. Il y en a actuellement près de 600 000. On peut acheter rapidement dans ces machines du café, du pain, des pizzas ou encore des huitres. Mais, font-ils vraiment recette ? La réponse dépend, en grande partie, de leur emplacement et du genre de nourritures proposées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/12/2017 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.