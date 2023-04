Distributeurs de billets : les nouveaux pirates

"Indisponible pour une durée indéterminée", les habitants d'Eaunes, petite commune de l'agglomération toulousaine, ont découvert cette semaine que leur de distributeur de billets a été dévalisé. L’appareil a été vidé de son contenu, il y a quelques jours, selon les méthodes désormais bien connues des services de police "le jackpotting". Pour décrocher le jackpot, les malfaiteurs doivent découper la façade du DAB. Pour se faire, ils se servent de disqueuse ou de perceuse. Ils ne leur restent plus alors qu'à se brancher sur l’ordinateur de l'appareil qui, en quelques clics, crache tous ses billets. Depuis son apparition en Métropole, en 2016, des cyber-enquêteurs de la gendarmerie travaillent sur ce nouveau mode de braquage numérique. On compte plusieurs dizaines de braquages ces dernières années. Les braqueurs utilisent toujours le même mode opératoire. En trois semaines, deux agences bancaires de l'agglomération toulousaine ont été ciblées. Le 7 avril à Labège, un distributeur a été éventré, mais la tentative de vol s’est avérée infructueuse. À Eaunes en revanche, 80 000 euros ont été dérobés. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J.V. Fournis, M. Bajac