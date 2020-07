Distributeurs de gel hydroalcoolique : les ophtalmologues alertent sur les dangers qu’ils représentent pour les yeux des enfants

Les distributeurs de gel hydroalcoolique sont indispensables dans la lutte contre la propagation du virus et ils sont partout. Mais, certaines de ces bornes de distribution peuvent être dangereuses pour les enfants, surtout le modèle à pédale. Lorsque les plus petits appuient dessus, le gel peut gicler sur leur visage. Les ophtalmologues appellent alors à la plus grande vigilance. En à peine dix jours, six enfants ont été soignés dans un hôpital parisien pour des brûlures aux yeux. En cas de contact du gel avec la surface oculaire, il faut rincer immédiatement les yeux de l'enfant avec du sérum physiologique ou de l'eau, pendant au moins trente minutes. Si la douleur persiste, il ne faut pas hésiter à aller aux urgences. Pour éviter de tels accidents, les ophtalmologues aimeraient qu'un message préventif soit affiché sur le distributeur en question, à défaut d'être retiré.