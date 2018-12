Les commerçants toujours inquiets des blocages des Gilets jaunes

Les 18 jours de blocages ont particulièrement éprouvé les commerçants. Depuis les 17 novembre, les magasins ont du mal à réaliser leurs objectifs et les clients se sont faits plus rares. Certains professionnels ont perdu 40% de leur chiffre d'affaires. Malgré les annonces de la suspension des réformes à l'origine de la mobilisation des "gilets jaunes", les commerçants ne sont pas certains que la situation va s'améliorer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.