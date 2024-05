Dix ans après, ils découvrent qu'ils ne sont pas propriétaires de leur maison

Béatrice Harpon et son époux Lionel étaient à mille lieues d'imaginer que la maison de famille qu'ils ont achetée en 2015 à Sevran (Seine-Saint-Denis) n'est en fait pas la leur. Leur vraie propriété est une parcelle sans construction laissée en friche. Une situation totalement ubuesque qu'ils ont découverte il y a un an, alors qu'ils projetaient de vendre leur maison. Sur l'acte de vente, la description est bien la bonne, mais le numéro de parcelle, lui, est erroné. Une simple erreur de frappe qui remonte aux années 50. Depuis, les deux terrains ont été vendus plusieurs fois sans que cela jusqu'ici ne pose problème. Aujourd'hui, il est impossible de vendre leur bien. Une situation qui heureusement reste rarissime. "Ça fait 22 ans que je suis notaire, je n'ai jamais vu ce genre d'erreur. Puisque, à l'occasion de chaque vente, le notaire vérifie le plan cadastral", s'étonne François Millier, notaire à Paris. D'après le notaire du couple, il faudrait corriger chaque acte de vente depuis plus de 70 ans. TF1 | Reportage A. Basar, G. Aguerre, D. Sitbon