Dix ans après Xynthia : comment La Faute-sur-Mer s’est transformée depuis la tempête

Il y a dix ans, jour pour jour, la population de La Faute-sur-Mer a vécu une nuit d'enfer. La tempête Xynthia a dévasté la commune, faisant un lourd bilan de 29 morts. Aujourd'hui, l'ancien lotissement s'est transformé en parcours de golf. Quelques arbres symbolisent les lieux endeuillés. Pour éviter une nouvelle catastrophe, l'écluse à l'entrée de la ville a été entièrement rénovée et près de trois kilomètres de digues ont été rehaussées.