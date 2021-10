Dix ans et déjà grands : les enfants ados de plus en plus tôt

Les élèves de la classe de CM2 d'il y a 40 ans n'ont pas grand-chose à avoir avec ceux d'aujourd'hui. "Au niveau des vêtements, je pense que maintenant les enfants ont des tenues un peu moins classiques, choisissent plus leurs habits", indique la directrice. L'œil avisé de cette dernière note aussi des visages bien moins juvéniles. "Les enfants, maintenant, ont beaucoup évolué. Ceux qu'on a maintenant en CM2, ce sont ceux qu'on avait autrefois en 5e ou 4e. C'est vraiment des préadolescents au niveau physique", poursuit Guenola de Pommerol. Mais qu'arrive-t-il aux enfants d'aujourd'hui ? La puberté survient de plus en plus tôt à cause des changements d'alimentation notamment. Chez les filles, l'âge des premières règles ne cesse de baisser. À 15 ans il y a siècle, elles arrivent en moyenne à 12 ans aujourd'hui, et ne sont plus rares dès 11 ans. Un autre phénomène fait aussi grandir les enfants. Dans la classe que nous avons visitée, la moitié d'entre eux a déjà un téléphone. "Ça m'étonne un petit peu, parce qu'à leur âge, je ne connaissais même pas les téléphones portables. Le monde évolue et les enfants aussi", s'exprime Raouia Hachfi, enseignante en CM2.