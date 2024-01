Dix degrés de moins en 24h : l'hiver est là

Elle s'invite sur nos places et sur le bord de nos routes. La neige blanchit les régions françaises au-dessus de 500 m d'altitude pour l'instant. Le froid s'accentue de la Drôme à l'Ardèche, en passant par l'Allier. Deux tiers des Français se réveilleront lundi sur des températures négatives : - 4 °C à Lille et Nancy, - 3 °C en région parisienne, - 5 °C à Orléans. Pour les retardataires, il fallait donc s'équiper. Une baisse de 10 °C en 24 h, cela nécessite de s'adapter. Ne pas s'empêcher de sortir et profiter d'être dehors. C'est la philosophie de quelque Alsaciens adeptes de la marche nordique. Partout, en France, il fera entre 2 et 4 °C sous les normales de saison. Et ce froid inquiète dans les villages toujours inondés du Pas-de-Calais. "La crainte, c'est que les fondations, elles gèlent. Après, à voir aussi avec les experts qui décideront selon les dégâts", déplore Michael Sevrette, habitant de Clairmarais. Il a quitté sa maison. En revanche, François Ciesielczyk avec sa femme espère encore passer cet épisode de froid chez lui. "Si on trouve le moyen de se chauffer, on reste. Sinon, effectivement, on contactera la famille pour éventuellement être hébergé temporairement", confie-t-il. Car ils ne tiendront que deux jours avec leur bois sec. Le reste du stock est totalement détrempé au fond du jardin. En redoutant surtout la journée de mardi qui s'annonce la plus froide. Une moyenne de 0 °C est attendue sur toute la France. Ce qui serait une première depuis six ans. TF1 | Reportage Y. Hovine, P. Gallaccio, P. Corrieu