Principal de Lisieux retrouvé mort dans son collège : 10 mois après, sa femme témoigne

Des semaines à lire, relire, le dossier d'instruction. Les dépositions, les expertises, les horaires, tout annoter pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à son époux, principal du collège de Lisieux retrouvé mort à l'intérieur de son établissement en août dernier. Peu de réponses, beaucoup de questions, la plus douloureuse : comment la piste criminelle a-t-elle pu être écartée ? "Ça ne colle pas déjà si on regarde la dernière phrase de la conclusion générale de l'autopsie, qui dit "présence de multiples lésions hémorragiques cérébrales superficielles et cutanées". On ne peut pas se faire tout ça tout seul, je n'y crois pas", témoigne Jeanne Mailhos-Vitel, épouse de Stéphane Vitel. Des blessures aux poignets, aux genoux, aux coudes, nous dit-elle, elle relève des pistes non explorées, des zones d'ombre. Y avait-il une tierce personne dans l'établissement au moment où son époux s'y trouvait, entre 6h34 et 6h52 ? Ce sont deux jeunes qui, un peu plus tôt, déclenchent l'alarme en entrant par effraction. Mais à l'arrivée de Stéphane Vitel, leurs téléphones indiquent qu'ils ont déjà quitté les lieux. TF1 | Reportage F. De Juvigny et F. Petit