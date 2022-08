DJ : ils assurent l'ambiance de vos vacances !

À l’heure où les vacanciers profitent des derniers rayons du soleil, avant de quitter la plage, Diego Del Rey entre en scène et démarre sa journée de travail discrètement. Quelques heures plus tard, l’ambiance est à son comble et c’est entièrement grâce à Diego qui rythme, à lui seul, la soirée. Pour l’instant, la fête va se prolonger tard dans la nuit. Nous retrouvons Diego dès le lendemain, neuf heures, déjà aux affaires. Dans son studio qu’il a loué juste pour la saison. Il n’est pas encore derrière les platines, mais sur son ordinateur. Depuis ses débuts, il y a douze ans, son métier a aussi évolué. Il ne se résume pas à la musique. Pour exister actuellement, il faut maîtriser les outils de communication. Chacune de ses prestations est relayée sur les réseaux sociaux. Pendant l'été, Diego travaille presque sept jours sur sept. Une vie de nomade toujours en décalage mais qu'il a choisi. Au programme du jour : une sortie en mer en catamaran avec une cinquantaine de clients à bord. Au menu, barbecue et bien sûr musique. Malgré la fatigue qui se lie rarement sur le visage de Diego, rien ne l'arrête. Bien décider à vous faire danser tout l'été. TF1 | Reportage L. Adda, B. Hacala, L. Poinsatte