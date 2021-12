Djibouti : le lac Abbe, un lieu époustouflant

Hérissé de cheminées, le Lac Abbe est un théâtre grandiose au balai immuable depuis des siècles. Dans ce petit pays de la corne de l'Afrique à Djibouti, c'est un endroit isolé, presque inaccessible à 4h30 de la capitale. Pour Anfare notre guide, cette piste chaotique n'a aucun secret. Cela parce qu'il est né dans le tout dernier village avant cette barrière rocheuse. Contre toute attente, cette terre désertique s'anime à mesure que nous approchons. Des animaux sauvages nullement dérangés par notre passage. À la frontière entre Djibouti et l'Éthiopie, ce lac de 24 km de long est une oasis vitale pour une quarantaine de famille de nomades et leur troupeau. Celui d'Iwad compte 200 moutons et chèvres. Ce berger de 35 ans vient dans ce lieu chaque jour. Un mode de vie ancestral qui lui permet de faire vivre 15 personnes dans sa famille. C'est au coucher du soleil que les étranges silhouettes prennent toutes leurs dimensions, mystérieuses et intimidantes. Une expérience quasiment mystique pour les rares touristes. Mais comment ce paysage lunaire s'est-il formé ? La suite dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage E. Lefebvre, F. Le Goïc