Do you speak anglais ?

Dans Astérix chez les Bretons, René Goscinny et Albert Uderzo se moquaient déjà du niveau d'anglais de nos ancêtres les Gaulois. Aujourd'hui, si l'on en croit les classements internationaux, nous n'avons pas progressé. Les Français sont 28e sur 34 en Europe pour la maîtrise de la langue de Shakespeare. Nous avons enquêté sur les raisons de cela. Pour tester votre niveau, en caméra discrète, un de nos reporters s'est fait passer pour un touriste britannique à la recherche d'un bureau de Poste. Un constat, les Français ont du mal à s'exprimer. Pour tenter d'expliquer nos difficultés en anglais, nous avons rencontré une linguiste. Selon elle, nous ne sommes pas plus mauvais que nos voisins européens, mais nous avons davantage de blocage. Ce qui nous manque surtout, c'est de pratiquer. Dans l'Hexagone, les petits écoliers français commencent dès le cours préparatoire avec 1h30 d'anglais par semaine. Puis viennent après le collège et le lycée. À ce niveau, 3h30 en moyenne sont dédiées à la langue de Shakespeare. À titre d'information, sachez qu'en apprenant l'anglais une heure par semaine, il vous faudra quatorze ans pour apprendre langue. En fait, si vous avez du mal à vous exprimer, c'est parce qu'en grandissant, votre oreille s'est habituée au son français. Elle n'entend donc pas tous les sons de l'anglais. Le mieux pour l'apprendre, c'est d'utiliser la musique, comme avec les comptines pour enfants. Il existe également d'autres méthodes pour progresser. Le plus efficace, c'est de pratiquer un peu tous les jours.