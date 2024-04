Docker tué au Havre : sa famille demande justice

C'était le 12 juin 2020, un appel et leur vie s'est arrêtée. Le corps de leur fils a été retrouvé dans la cour d'une école. Il avait été enlevé, ligoté et roué de coups. Depuis, quatre ans se sont écoulés et la justice n'a apporté aucune réponse à toutes leurs questions. Pourtant, un procès a déjà eu lieu. Trois personnes ont été accusées d'avoir fourni des moyens ayant servi à l'enlèvement de ce docker. Toutes étaient déjà connues pour des faits d'enlèvement et de séquestration. Aujourd'hui, sa sœur ne comprend toujours pas pourquoi les assassins de son frère courent toujours. Au Havre, c'est l'omerta. Le narcotrafic s'est répandu dans tout le port qui est l'une des principales portes d'entrée de la cocaïne en France. Il génère plusieurs milliards d'euros de recettes. Alors, les dockers sont pris au piège. Selon maître Mirya Le Petit, avocate au barreau du Havre, soit ils refusent de participer, c'était le cas d'Allan et il en est mort, soit ils acceptent et subissent encore des menaces sur leur famille. En 2023, plus d'une dizaine d'enlèvements ont eu lieu au Havre. Ce chiffre est en constante augmentation. TF1 | Reportage M. Fiat, C. Yzerman