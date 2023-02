Document : au cœur de la bataille de Bakhmout

On constate des visions terribles en entrant dans Bakhmout (Ukraine). On peut observer une ambulance venant d’être touchée par une roquette. Un corps que personne n’a pu récupérer gît sur la chaussée. La mort se rapproche chaque jour davantage. Dans tous les secteurs de la ville, des obus tombent, mais les Ukrainiens tiennent bon. Dans les sous-sols des immeubles grêlés d’impact, les hommes du régiment des gardes-frontières ont installé leurs bases. Les soldats montent en première ligne à cinq pattes de leurs campements, pour tirer sur la position adverse. Le quotidien des Ukrainiens, ce sont aussi les obus qui tombent à intervalle de plus en plus rapproché. Mais cela n’empêche pas les servants des mortiers de revenir immédiatement, après que les obus soient tombés, pour faire feu en retour. Au bout d’un dédale souterrain, on trouve le poste de commandement d’un des secteurs de la ville. De cette position, ils peuvent tout voir, grâce aux images des drones. En surface, les combats font rage et personne dans le souterrain ne se rend compte que cela fait déjà un an que ça dure. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Scott, A. Pocry, P. Bouffard