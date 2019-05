Document : dans le bureau du juge des enfants

Rendue à l'abri des regards, la justice des mineurs privilégie les mesures éducatives aux décisions répressives. Elle est confiée à des magistrats spécialisés, les juges des enfants. Mais que se passe-t-il vraiment entre un jeune délinquant et le juge, derrière les portes capitonnées ? Le tribunal du Havre a accepté exceptionnellement la présence de nos reporters. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.