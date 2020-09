Document : dans les laboratoires qui testent les effets de la 5G

Cette question enflamme les élus et divise l'opinion publique. La 5G ou la cinquième génération de technologies de téléphones mobiles est-elle dangereuse pour la santé ? Faut-il surseoir à son installation ? Certains craignent les effets à long terme sur l'organisme. Ce qu'aucune étude scientifique n'a prouvé pour l'instant. Pour nous éclairer sur la question, nos journalistes ont pu suivre en exclusivité les expériences en cours dans un centre de recherche universitaire à Rennes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.