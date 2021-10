Document : diagnostic et soins plus rapides contre le cancer du sein

La dernière mammographie de Béatrice a révélé une zone suspecte. Elle a pris rendez-vous au service de pathologie mammaire de l'institut Gustave Roussy pour savoir très vite s'il s'agit d'un cancer du sein. En règle générale, il faut attendre une semaine à dix jours pour avoir une réponse. Mais dans cet institut, les femmes obtiennent le résultat le jour même. Les prélèvements y durent quelques minutes et font l'objet d'une analyse immédiate. Pour d'autres, le diagnostic d'un cancer du sein est confirmé sans perdre de temps. C'est le cas d’Évelyne qui a déjà démarré son traitement. Opérée cet été, elle est venue passer un scanner indispensable pour préparer sa radiothérapie, faire des marquages, et repérer précisément les zones à irradier. Pour alléger son parcours, la préparation prend environ trois heures, contre sept à quinze jours il y a un an. Autre aménagement, au lieu de venir pendant trois semaines, Évelyne n'aura que cinq séances rapprochées. Un programme qui concerne encore peu de patientes. Mais à termes, 40% d'entre elles pourraient en bénéficier. L'autre révolution pour les femmes concerne un meilleur repérage des risques de rechute. Aujourd'hui, une spécialiste analyse au microscope les cellules cancéreuses prélevées sur les patientes. Demain, c'est un logiciel d'intelligence artificielle qui le fera en quelques minutes.