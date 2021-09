Afghanistan : un village sous le joug des talibans

Loin de Kaboul, nous découvrons un flanc de montagne, Binishilagah. Un village où tout paraît si paisible. Shabir est surpris de nous voir. Il garde ses quatre moutons. Un groupe de talibans s’est installé dans le village, il y a un mois. Ils ont interdit aux femmes de sortir de leur maison. “Je suis journaliste. Je peux vous parler ?”, demande notre correspondante sur place. La jeune fille s’est cachée. Un peu plus loin, dans un champ, la seule femme qui nous a répondu, en couvrant son visage, c’est Choukria. Elle a ramassé quelques pommes de terre avec ses filles. La petite Oussna et ses sœurs semblent bien tristes. “On voudra bien retourner à l’école. C’est interdit pour nous, les filles, mais les garçons, eux, ils ont le droit”. La petite famille rentre sans tarder, alors que les hommes du village nous ont expliqué que les talibans ont déjà imposé leur loi, ici. Ne plus se raser, ne plus écouter de la musique et pas seulement. Hazana nous fait visiter la mosquée. “Les talibans nous ont dit qu’il était obligatoire de venir prier cinq fois par jour à la mosquée. Celui qui ne vient pas est puni, battu, frappé à coups de bâton”. Ce sentiment de peur s’efface peu à peu quand on pénètre dans la province. Nous arrivons à Pul-i-Alam, muni d'une autorisation. première rencontre obligatoire avec le chef de la police, un commandant taliban ultra-religieux qui ne sourit jamais, si fier d’avoir conquis cette ville. Pour filmer dans la ville, nous sommes accompagnés par deux talibans qui écoutent leur champ islamique dans leur voiture, les seuls chants autorisés, désormais. D’ailleurs, on les entend partout dans la rue, ici.