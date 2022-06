Document : en intervention avec les policiers de la BRI de Versailles

Il est quatre heures du matin, quelque part dans le centre du pays. À l'abri des regards, dans un village reculé, un briefing vient de démarrer. Au total, 40 policiers sont réunis en urgence pour une opération sensible :l'interception d'un go fast, un convoi de trois voitures conduites par des trafiquants de drogues partis d'Espagne un peu plus tôt. L'arrestation est planifiée, seconde par seconde, réglée comme du papier à musique, car les malfaiteurs sont souvent armés et surtout ultras méfiants. Les voyous ont déjà emprunté cette route. Alors, la police quadrille discrètement toute la zone. Yann est au centre du dispositif avec ses troupes de la brigade de recherche et d'intervention de Versailles. Les trafiquants présumés ne sont désormais plus très loin. La BRI se camoufle dans la nuit. Dans le ciel, l'hélicoptère prend le relais. Sa caméra thermique suit à la trace les voitures du commando, puis le top départ est donné. Le piège vient de se refermer sur les dealers. Encerclés sur ce pont, sans aucune échappatoire, ils n'ont pas eu une seconde pour réagir. Dans leurs véhicules, presque 400 kg de cannabis ont été trouvés, soit un butin de trois millions d'euros à la revente. Le travail de la BRI peut-être frustrant avec son lot de journée et de soirée entières à attendre, parfois pour rien. Ce jour-là, le groupe est en planque au milieu de maisons coquettes, bien loin des habituelles cités sensibles. Tout près de cet élevage de chevaux, des braqueurs sont en train de repérer leur prochaine cible. L'objectif de ces enquêteurs chevronnés de la PJ est de récolter des preuves sur lesquelles la justice pourra alors s'appuyer. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. T F1 | Reportage G. Brenier, D. Salmon