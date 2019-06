Document exclusif : au cœur du chaos libyen

La Libye est plongée dans une guerre civile qui pourrait avoir des répercussions très directes en Europe et dans notre pays. Les combats opposent des groupes armés qui veulent prendre le contrôle des grandes villes. Si le conflit s'enlise, près de 800 000 migrants pourraient gagner l'Europe. Selon les combattants rencontrés par l'une de nos équipes, les groupes terroristes profiteraient de ce contexte instable pour se réactiver. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.