Document : la vallée du Panshir, le bastion anti-taliban

Sur la route de la vallée du Panshir, nous avons constaté des échoppes désertes et un dernier village vidé de ses habitants. Les quelques points de contrôle nous indiquent en nous pouvons poursuivre jusqu'à un défilé rocheux au fond duquel coule un torrent, le Panshir. C'est là que commence la vallée, le bastion anti-taliban. L'effigie du commandant Massoud y était affichée, mais elle n'y est plus. Son fils a voulu résister coûte que coûte au nouveau régime de Kaboul. Nous n'avons pas pu aller plus loin dans la vallée du Panshir. Les talibans l'interdisent. En revanche, ils ne se privent pas de décréter qu'ils ont vaincu leurs ennemis et conquis la vallée insoumise. Alors, qu'est-il advenu de l'ancien vice-président afghan qui a tenu tête aux talibans ? Qu'en est-il du fils Massoud, l'emblème de l'opposition ? Assistons-nous vraiment à la reddition de la dernière poche de résistance au nouveau régime et la chute de l'héritier du fameux commandant Massoud ? En réalité, ce n'est pas encore tout à fait vrai. Si on ne peut pas avancer plus loin, c'est que certains combats continuent. Dans le QG d'une des unités talibanes, l'un des chefs admet que la reddition n'est pas complète. Ainsi, le dernier acte de la résistance du Panshir se joue donc encore derrière ces crêtes.