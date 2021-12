Document : l’atelier secret du GIGN

C'est le visage du GIGN que vous connaissez : la colonne d'assaut. Mais l'unité déploie aussi d'autres compétences beaucoup plus secrètes. Elle possède un arsenal qui compte bien plus que des armes, utilisé pour mener à ces quelques secondes où tout bascule. Que se passe-t-il avant les interventions ? L'unité nous ouvre les portes de l'atelier du GIGN pour la toute première fois. Concentré de technologie, le laser de cette énorme découpeuse côtoie les imprimantes 3D. Trois gendarmes y travaillent, créent et modifient les équipements. Par sécurité, impossible de vous dévoiler leur projet le plus innovant. Travail du bois, du métal, ils font même de la couture. Le GIGN utilise des puces GPS, des brouilleurs, des robots. Mais dans cet atelier, il y a surtout beaucoup de curiosités comme cette souche espion équipée d'une caméra. Elle a réellement servi en mission. Ce genre d'objet est typique de ceux utilisés par une des composantes les plus secrètes du GIGN chargé du renseignement : la force observation recherche. Tom en fait partie. Pour nous dévoiler un pan de ce travail de l'ombre, les gendarmes vont rejouer le scénario d'une vente d'armes. TF1 | Reportage F. Litzler - N. Clerc