Document TF1 : la mère de Maëlys parle

"Maëlys était une fille très dynamique. Elle était pleine de vie. Elle avait plein de rêves, devenir pompier, devenir agricultrice", décrit Jennifer de Araujo, mère de Maëlys et auteure de "Maëlys" (Éd. Robert Laffont). Depuis 4 ans, le deuil est impossible, celui de sa fille Maëlys. " J'ai mis partout des photos d'elle. La fillette est présente dans chaque pièce de sa maison. Jennifer a tout gardé. "Ça, c'est mon cadeau de la fête des Mères, le dernier cadeau de la fête des Mères avec des petites fleurs en papier qu'elle avait fait à l'école". La mère de Maëlys a accepté de nous recevoir à quelques jours du procès du meurtrier présumé de sa fille, de nous raconter les derniers instants partagés avec elle, les échanges avec Nordahl Lelandais le soir du mariage. "On était content de participer à un mariage. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de mariage dans la famille. Maëlys avait fait sa jolie tresse en zigzag, en serpent. Un moment, elle me dit : je peux aller voir les chiens de mon copain ? Je trouvai ça bizarre, mais bon. Elle me montre l'autre, assis à la table des mariés. Elle me dit, c'est lui, il a ses chiens sur son téléphone. Du coup, je l'ai accompagné. C'est la première fois que j'ai rencontré l'autre". "L'autre", c'est Nordahl Lelandais, le meurtrier présumé de Maëlys. Jennifer de Araujo refuse de prononcer son nom. C'est une connaissance du marié. Ce soir-là, il s'est invité à la dernière minute. " Vers 2h du matin à peu près, elle est venue s'asseoir sur moi. Puis, je lui ai demandé si elle voulait goûter un bout de dessert et puis je lui ai fait un bisou sur la joue. C'est la dernière fois que j'ai pu la voir. Voilà, c'est dur de penser à... si on savait tout... on ferait en sorte de le garder le plus près possible et on ne peut pas tout savoir malheureusement". Maëlys disparaîtra quelques minutes plus tard, emmenée par Nordahl Lelandais dans sa voiture. Il reviendra sans elle. Le mariage est interrompu. Tous les invités cherchent la fillette. Jennifer a très vite une intuition. Découvrez la suite de ce document dans le reportage en tête de cet article. TF1 | Reportage R. Bey, A. Barrier, J.Y Mey