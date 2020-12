Dois-je porter le masque si je suis vacciné ? Le 20H vous répond

Au menu du jour : si on se fait vacciner, doit-on toujours porter un masque ? Si on arrive chez soi après 20 heures à cause des bouchons, est-ce qu'on risque une amende ? Le certificat d'isolement pour les personnes fragiles est-il prolongé après le 31 décembre ? Justine Corbillon répond à ces questions, sur le plateau de Julien Arnaud, dans la vidéo en tête de cet article. Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Les questionnements restant nombreux, cette rubrique continuera d'accompagner le public tout au long de cette période. Si vous avez vous-même une question, vous pouvez la poser sur les réseaux sociaux avec le hashtag #le20HVousRepond, ou directement par mail à une adresse dédiée : le20Hvousrepond@tf1.fr.