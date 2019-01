Doléances des Français : les problèmes de justice sociale et fiscale au cœur des préoccupations

Certains élus n'ont pas attendu la lettre d'Emmanuel Macron pour recueillir les doléances de nos concitoyens. Partout dans le pays, 6000 maires ruraux ont ouvert des registres depuis quelques semaines dans leurs communes. D'après leurs analyses des contributions reçues, ce sont les problèmes de justice sociale et fiscale qui arrivent en tête des préoccupations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.