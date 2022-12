Doliprane pour enfant : pourquoi les pharmacies en manquent-elles ?

Une pharmacienne a encore quelques flacons, sachets ou suppositoires de Doliprane enfant, mais plus pour très longtemps. Depuis quelques jours, pour les parents d’enfant malade, c’est la galère. Il faut faire plusieurs pharmacies pour en trouver. Ce sont des épidémies qui s'accumulent depuis quelques semaines qui sont à l’origine de cette pénurie, grippe, Covid, bronchiolite ou angine, à chaque fois, le paracétamol est considéré comme la solution, il y a pourtant des alternatives. “Il y a l’Efferalgan sirop, qui a exactement les mêmes molécules, par contre pour les faibles poids, on n’a pas d’autres alternatives. Il faut éviter de donner de l’Aspirine ou de l'Ibuprofène, que certains peuvent conseiller sans avis médical, car ce sont des molécules qui peuvent avoir des effets délétères ”, explique le docteur Armand Semerciyan, médecin généraliste. Pour éviter d’aggraver ces difficultés d’approvisionnement, les pharmaciens et les médecins demandent aux parents d’éviter de constituer des stocks inutiles de paracétamol. TF1 | Reportage A. Bazar, F. Mignard