Dolomites : le mystère des lacs verts

Tout est un peu flou. Les lacs des Dolomites vous font perdre vos repères. L'eau semble verte, vert bouteille, vert-de-gris, émeraude, turquoise. Y en a-t-il combien de nuances ? Une cinquantaine ou même plus selon les experts. Mais d'où vient cette couleur verte ? " On a des algues au fond, mêlées à la faible profondeur du lac. Ces éléments rendent l'eau plutôt verte. Et au fond aussi, la roche, la dolomite, est de couleur blanche comme du sucre. C'est elle qui éclaircit le lac tout entier ", a expliqué le Dr Ursula Sulzenbacher, docteur en géologie. Le lac de Dobbiaco est situé à 15 kilomètres de la frontière autrichienne, au cœur du massif alpin à 1 176 mètres d'altitude. Le fleuve a été stoppé par deux glissements de terrain qui l'ont agrandi. Et ce fut ainsi que le lac s'est formé. Notre guide géologue nous invite à découvrir un lac voisin, plus réputé, le lac de Braies. Sur la route, nous avons découvert également un autre lac. Puis, plus loin dans les nuages, nous avons aperçu les tre Cime di Lavaredo, les trois sommets emblématiques des Dolomites. Nous avons traversé de charmants villages typiques de la province du Sud-Tyrol. Les visiteurs sont extrêmement surpris de la couleur verte clair du lac de Braies. Ils parlent même du Caraïbe dans les montagnes. Mais l'endroit est-il déjà victime de son succès et du changement climatique ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Y Hovine, G. Vuitton