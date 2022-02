Domaine des Sybelles : un pour tous et tous pour un

Elle se lève avant le soleil, et c'est comme ça tous les matins. "Notre boulot est de sécuriser les pistes de ski, s'assurer qu'il n'y a pas de danger", a indiqué Chloé Veillet. Il y a des jours où on est mieux en haut qu'en bas. La jeune femme est pisteur-secouriste et souvent chanceuse. "Quand il fait beau et qu'on a des conditions comme là, ce sont des petits moments à immortaliser et à garder pour soi", a-t-elle ajouté. Quelques coups de maillet pour inciter les skieurs à la prudence, puis un autre privilège : s'élancer dans la pente pour y dessiner la première trace. Une descente en solitaire qui la ramène à Toussuire, un village qui lui est si cher. "Il y a des bars, des restaurants, il y a de quoi faire la fête pour ceux qui veulent venir à la montagne", a précisé Chloé. Le domaine skiable des Sybelles, ce sont six villages qui ont su s'entendre pour survivre. Sous sa combinaison de moniteur de ski, Robert Balmain a porté pendant 37 ans le costume de maire de Saint-Sorlin-d'Arves. Pour nos villages, tous les jeunes restent au village. S'il n'y avait pas eu ça, ces systèmes des Sybelles et tout ce développement, les jeunes seraient tous repartis", s'est-il exprimé. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, A. Barrier