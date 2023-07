Domicile du maire attaqué : 12 interpellations à l’Haÿ-les-Roses

Des traces d’ADN découvertes sur la carcasse de la voiture incendiée ont permis de faire avancer l’enquête menée par 40 policiers, une mobilisation exceptionnelle. Après avoir exploité le véhicule utilisé par les assaillants, l’audition des victimes et des riverains, mais aussi tout un travail sur la téléphonie, les a menés à interpeller les douze personnes, des arrestations saluées par les habitants. Dans la nuit du premier au 2 juillet, plusieurs personnes attaquent la maison de Vincent Jeanbrun, le maire de l’Haÿ-les-Roses, avec une voiture bélier. Il est absent, mais sa femme et ses deux enfants sont à l’intérieur. Il fuit sous les tirs de mortiers, alors que les flammes gagnent leur jardin. Le lendemain, une enquête est ouverte pour tentative d’assassinat. Les douze suspects interpellés sont des hommes âgés de 18 à 34 ans. Tous habitent la commune, et certains sont déjà connus des services de police, notamment pour trafic de drogue. Quel a été exactement leur rôle ? Les enquêteurs doivent maintenant définir leur degré d’implication. TF1 | Reportage l. Merlier, R. Maillochon, P. Rousset