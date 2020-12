Domicile familial : principal lieu de contamination

On pensait les lieux accueillant du public responsable d'une large majorité des contaminations, mais c'est faux. Selon une étude menée par l'Institut Pasteur, les réunions privées constituent la principale source d'infection. 35% des contaminations se font ainsi au sein même du foyer. En dehors de celui-ci, plus d'une contamination sur deux se produits dans un cercle familial élargie et dans le cercle amical. L'étude confirme également que les repas jouent un rôle central dans les contaminations. Il est en revanche plus difficile de chiffrer les contaminations lors d'un repas dans des bars et des restaurants, l'étude ayant été menée pendant la mi-octobre et novembre, pendant le couvre-feu puis le confinement. Mais peut-on pour autant dire que les Français ne respectent pas les gestes barrières et les consignes ? C'est faux, car 78% des Français portent le masque lorsqu'il est recommandé ou obligatoire. En cas de contamination, 97% des malades, soit quasi la totalité s'isolent, mais parfois trop tard.