Donald Trump : 454 millions de dollars à trouver en 48 heures !

De la Trump Tower à ses hôtels de luxe, en passant par sa gigantesque villa de Mar-a-Lago, en Floride, Donald Trump a toujours exhibé sa richesse. Mais aujourd'hui, son groupe est surendetté et il risque la banqueroute. Il est difficile, dans ce contexte, de trouver les 450 millions de dollars qu'il doit à la Justice américaine. Alors, l'ancien président américain est prêt à tout. Il a fait de son nom une marque et touche sur chaque produit un pourcentage du prix de vente, négocié par ses avocats et tenu secret. Le mois dernier, en février 2024, il présente une nouvelle paire de baskets, floqués du "T" de Trump, 400 dollars la paire, déjà en rupture de stocks. Et même lorsqu'il est arrêté par la police l'été dernier, il fait de sa photo d'identité judiciaire un nouveau business. Mugs, tee-shirts, posters, des produits dérivés qui lui rapporteraient des millions, selon son équipe de campagne. Son imagination semble sans limite. Il va même jusqu'à vendre des cartes virtuelles à son effigie. En achetant au moins 47 cartes, à 99 dollars l'unité, il offre, en échange, un bout de tissu du costume qu'il portait lors de sa convocation par la police. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage S. Chevallereau, F. de Juvigny, A. Poupon