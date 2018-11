Donald Trump : que pensent ses électeurs

Aux États-Unis, 230 millions d'Américains sont appelés aux urnes ce mardi 6 novembre 2018, pour les élections législatives de mi-mandat. La Maison-Blanche et l'opposition démocrate présentent ce scrutin comme une sorte de référendum pour ou contre Donald Trump. Les électeurs de l'actuel président américain, eux, espèrent que leur champion va être confirmé lors de ce retour aux urnes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.