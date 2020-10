Donald Trump positif au Covid-19 : les coulisses de son come-back hollywoodien

Pour avoir une belle image, le président américain a décidé de revenir à la Maison-Blanche au moment où le soleil se couche. C'est également l'heure où commencent les grands journaux télévisés. Mais cela n'a pas suffi à l'ancien roi de la téléréalité, qui est allé encore plus loin dans la mise en scène dans une vidéo postée sur Tweeter.