Donald Trump s'en prend à Emmanuel Macron

On connaît son tempérament éruptif et son refus de la langue de bois diplomatique, mais les messages publiés sur Twitter ce mardi 13 novembre brisent de nouvelles barrières. "Le problème, c'est qu'Emmanuel souffre d'une très faible cote de popularité en France et d'un taux de chômage à près de 10% (...). Il n'y a aucun pays plus nationaliste que la France, un peuple très fier, à juste titre ! ", a-t-il tweeté. Mais pourquoi Donald Tump s'en est-il pris violemment à notre pays et à Emmanuel Macron ?