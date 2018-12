Donald Trump : un Noël sans magie à la Maison-Blanche

Aux États-Unis, Donald Trump a dû annuler ses vacances et passer Noël à la Maison-Blanche. Et pour cause, une partie des budgets fédéraux sont toujours bloqués. Il s'agit du shutdown. Le président américain a donc répondu à des enfants au téléphone. C'est une tradition américaine pour aider les bénévoles. En revanche, ce qui est moins traditionnel, c'est ce qu'il leur a raconté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/12/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.