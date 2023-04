Donald Trump : une comparution historique

Arrivé il y a quelques minutes au tribunal de New York, Donald Trump est entouré par des policiers, mais escorté par le Secret Service, chargé de la protection des anciens présidents. Dans quelques instants, il va se soumettre à une prise d’empreinte digitale et comparaître devant un juge. C’est un moment historique en Amérique. C’est l'hystérie médiatique à New York. Les télés américaines ont même créé un jingle pour l’occasion. Plutôt dans la journée, Donald Trump quitte la Trump Tower, en convoi, sous les caméras survolées par les hélicoptères des médias américains. L’ex-président parade entre les gratte-ciels de New-York et va jusqu’au tribunal, situé au sud de Manhattan. Dans les rues, la police new-yorkaise est déployée, 55 000 en état d’alerte. Et devant le tribunal, supporteurs et défenseurs de Trump se font face, physiquement séparés par des barrières. L’ancien président des États-Unis est soupçonné d’avoir acheté avec des fonds de campagne le silence d’une actrice pornographique avec laquelle il aurait eu une relation extra-conjugale. TF1 | Reportage G. Garro, A. Monnier, M. Derrien