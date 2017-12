Donald Trump veut transférer l'ambassade américaine en Israël à Jérusalem

Donald Trump a réaffirmé ce mardi sa volonté de transférer l'ambassade des États-Unis en Israël, de Tel Aviv à Jérusalem. Il l'aurait déclaré au téléphone à Mahmoud Abbas, le président de l'Autorité palestinienne et au roi Abdallah II de Jordanie. Le Hamas, le mouvement islamiste palestinien n'a pas tardé à réagir. Il estime que "toutes les lignes rouges ont été franchies". Mercredi, le locataire de la Maison Blanche devrait faire connaître sa décision, qui serait en rupture totale avec la position américaine depuis des décennies. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 05 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.