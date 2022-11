Donbass : dans les tranchées russes

C’est une route détrempée, boueuse et pleine de pièges. Nous suivons des combattants russes vers leur ultime position sur le champ de bataille. L’artillerie tonne et les balles claquent de part et d’autre du front. Ces volontaires n’y font presque plus attention. Certains vivent ici depuis plusieurs mois. À l’abri relatif d’une tranchée, nous sommes amenés à la limite du no man’s land. Après le retrait de Kherson, c’est dans le Donbass que la Russie espère maintenant une victoire. La plupart de ces combattants ont participé à d’autres batailles. L’un d’entre eux nous montre le siège de Marioupol, en mars dernier. Aujourd’hui, ce sont des positions russes qui sont sous pression. Le moral est bon, nous dit-on, mais semaine après semaine, tous ont remarqué que les combats sont plus intenses. Une guerre d’usure qui va encore se durcir pour les deux armées, avec l’arrivée de l’hiver. Dans quelques semaines, il fera jusqu’à -20 °C dans ces terres du Donbass. TF1 | Reportage J. Garro, M. Merle, E. Dabbakh