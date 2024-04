Donegal : au pays des falaises

Dans le théâtre des falaises du Donegal, nous assistons au dialogue entre le Soleil et les nuages. Les jeux de lumière dévoilent chaque facette des roches. Balayée par les vents, fouettée par l'océan Atlantique, une côte spectaculaire au nord-ouest de l'Irlande impressionne les visiteurs. À leur point culminant, les falaises mesurent 598 mètres. Elles sont parmi les plus hautes d'Europe. Des retraités français reviennent en Irlande plusieurs fois par an. Pour eux, le Donegal est un comté à ne pas manquer. Violaine s'est installée en Irlande il y a douze ans. Elle a parcouru les moindres recoins du Donegal et nous a donné rendez-vous sur une plage de sable fin. Amoureuse des paysages, elle a compilé ses endroits préférés dans un livre dédié à cette région hors des sentiers battus. Là-bas, la route fait partie du voyage. Longeant la côte sur 500 kilomètres, elle dévoile des panoramas majestueux qui ont poussé un motard à s'arrêter. Pour une aventure au plus près des éléments, des surfeurs ont pris la mer, planche sous le bras. Ils n'ont pas peur de se jeter dans le grand bain. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage É. Stern, L. Larvor