Donetsk : les Ukrainiens frappent le centre-ville

La queue du missile qui a frappé Donetsk était encore fumante quand nos journalistes l'ont filmé, là, en plein centre-ville. Quelques secondes plus tôt, depuis leur hôtel, ils ont entendu plusieurs fortes explosions. Quand ils sont arrivés dans l'avenue principale, la scène était insoutenable. Des corps étaient sur les trottoirs, devant les boutiques et devant une banque. C'est la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine qu'un missile Tochka-U d'une portée de 100 kilomètres vise le centre-ville de Donetsk. C'est un missile à sous-munitions. Il a explosé en l'air. Cela explique la dispersion des éclats avec des dégâts considérables et des victimes nombreuses. Les familles des victimes sont prises en charge. Elles sont effondrées, à l'exemple d'une femme filmée par nos journalistes. Son mari a été tué dans un bus touché par l'explosion. Il n'y a eu aucun survivant dans ce véhicule et ce dernier est criblé d'impacts de sous-munitions. Denis Pouchiline, le président de la République autoproclamée de Donetsk était sur les lieux. Également chef des armées, il a fait savoir que leur défense antimissile a intercepté ce matin quinze projectiles dirigés vers leur territoire. "Nous allons utiliser tous les moyens dont nous disposons pour que les Ukrainiens ne puissent plus atteindre notre ville" a-t-il ajouté par la suite. T F1 | Reportage L. Boudoul, G. Parrot.