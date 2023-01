Données personnelles : comment mieux les protéger

Utiliser ses cartes de fidélité, commander un VTC ou regarder une vidéo en ligne... Ces gestes anodins peuvent avoir un effet inattendu sur le prix de nos achats. Tout cela à cause de nos données personnelles, celles que nous laissons traîner sans nous en rendre compte sur Internet. Ces informations servent par exemple à proposer des publicités ciblées. Des sites peuvent s'échanger nos adresses, nos données de santé, nos salaires. Raphaël Bartlomé, responsable d'UFC-Que Choisir a étudié le problème. Il a mis en lumière certains usages douteux et nous dispense quelques conseils pratiques concernant nos réservations en ligne (Vol ou hôtel par exemple). Dans certains pays, cela peut même jouer sur nos factures d'assurance-maladie. En Suisse, par exemple, on nous propose une mutuelle moins chère, si elle a accès à notre montre connectée. Cette pratique est interdite dans notre pays. Mais pour ne prendre aucun risque, nous pouvons visiter la plateforme "respectemesdatas.fr". Sur une seule et même page, nous pouvons télécharger les données collectées par plusieurs géants du numérique et même déposer une demande de suppression. Seuls 35 % des Français ont déjà renoncé à un service en ligne afin de protéger leurs données personnelles. TF1 | Reportage D. De Araujo, I. Rachati, N. Murviedo