Données personnelles : pourquoi sont-elles si convoitées ?

Comment savoir si vos informations personnelles ont déjà fait partie d'une fuite massive de données ? Un site spécialisé permet de le savoir en indiquant votre adresse e-mail. Si vous n'avez pas été victime de piratage, cette dernière s'affiche en vert. Dans le cas contraire, elle devient rouge. La date d'anniversaire, le genre, la localisation, les mots de passe figurent parmi les informations volées. Chaque jour, des centaines de milliers de personnes se font souvent, sans le savoir, voler des données personnelles. Le premier but des pirates est de vous extorquer de l'argent. Plus ils ont d'informations sur vous, plus ils sont crédibles quand ils se font passer, par exemple, pour votre banquier, afin de vous demander l'accès à votre compte en ligne. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Jarrion, H. Massiot, S. Millanvoye