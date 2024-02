Données piratées : que faire si vous êtes concernés ?

Ces derniers jours, une alerte vous a été envoyée par SMS, par e-mail ou sur Internet, car les bases de données de dizaines de complémentaires santés ont été piratées. Si vous êtes assurés chez l'une d'elles, vos informations personnelles ont peut-être été volées. Cela crée, semble-t-il, déjà quelques problèmes. N'hésitez pas à contacter votre mutuel, car 33 millions de personnes sont concernées, la moitié de la population. Les pirates informatiques ont obtenu : votre nom, prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale, le nom de votre assureur santé et les garanties de votre contrat. En revanche, vos données bancaires, médicales, vos remboursements et vos coordonnées sont préservés. Ce sont des informations partielles, mais les malfaiteurs pourraient les utiliser pour vous piéger. Par exemple avec des SMS contenant des liens vers de faux sites de l'assurance-maladie. Il va donc falloir être très vigilant lors des prochaines semaines. Méfiez-vous des mails ou SMS suspects et des mouvements d'argent douteux. Changer en priorité le mot de passe de votre adresse mail principal et de votre compte ameli. Enfin, sachez que l'assurance-maladie ne vous demandera jamais vos identifiants ou vos coordonnées bancaires. TF1 | Reportage V. Dépret, A. Hanout, O. Stammbach