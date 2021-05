Dons aux associations : des Français généreux pendant la pandémie

Des petites sommes mais de manière régulière, les Français que nous avons rencontrés ce jeudi, ont tous donné en 2020. Selon une étude, les associations ont collecté près d'un milliard d'euros sur l'ensemble de l'année dernière. Comme si la crise sanitaire avait suscité un élan de générosité. Une hausse des dons à destination de la cause animale, environnementale et religieuse a été constatée. Mais l'augmentation est plus flagrante pour les associations d'entraide. "C'est l'aide à toutes les personnes démunies. Par exemple les repas ou bien l'aide à la solitude. Tout ce qui concerne la solidarité au sens terrain du terme", explique Patrice Douret, président des Restos du cœur. Le confinement n'a pas empêché les Français de donner aux associations. Plus d'un quart des sommes collectées sur l'année résultent des dons sur Internet. "Le don en ligne a été plus facile, semble-t-il, notamment pour les particuliers. Il a été plus facile également parce qu'il a permis de ne pas se déplacer. C'est facile à faire", poursuit le président des Restos du cœur. À part les dons en argent, la générosité des Français s'est aussi traduite par davantage d'engagements sur le terrain. Une solidarité que les associations espèrent voir perdurer.