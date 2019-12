Dons en baisse : les associations sur le terrain

Les associations sont confrontées à une baisse des dons, avec une diminution de 150 millions d'euros en 2018. Elles tirent la sonnette d'alarme et craignent de revivre encore en 2019 le même phénomène. Les collecteurs sont donc nombreux dans les rues pour en appeler à la générosité des Français. D'ailleurs, c'est la dernière ligne droite pour profiter de l'avantage fiscal. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.