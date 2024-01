Dons : les Français toujours aussi généreux

Au lendemain de l’incendie qui a détruit la salle de sport de Gravelines et le parket du célèbre club de basket nordiste, une cagnotte en ligne a été créée. Et 24 heures après le pillage de l'entrepôt du Secours populaire, à Échirolles, dans la banlieue de Grenoble, les dons ont afflué à la mairie. Dans les collectes d’urgence, près de chez eux, les Français répondent présent. Et en cette période de fin d’année, ils le sont aussi tout particulièrement. Il ne reste, d’ailleurs, que trois jours jusqu'au 31 décembre pour donner et bénéficier d’une réduction d'impôts de 75 % si cela profite aux associations d’aide au plus démunies. C’est le premier enseignement de l’institut qui analyse chaque année les chiffres de Bercy. Dans un contexte d’inflation, le montant des dons de 2022 ont augmenté de 6,3 %. La guerre en Ukraine a ainsi influé sur la générosité des Français. En 2022, pour la première fois, la Croix-Rouge est arrivée première sur le podium des collectes devant les Restos du Cœur et les Secours catholique. TF1 | Reportage S. Pinatel, S. Iorgulescu, A. Charles-Messance