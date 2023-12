Donuts : les petits beignets qui cartonnent

Depuis un mois, une nouvelle pâtisserie trône dans la vitrine de la boulangerie "La mie d'abeille" à Margny-lès-Compiègne dans l'Oise, aux côtés pains au chocolat et des croissants. Il s'agit du donut. Ce fameux beignet américain reconnaissable à son trou central, ça cartonne. Comptez quand même 2,75 euros le donut contre un euro le croissant. Cette pâtisserie gourmande est de plus en plus tendance. On la retrouve désormais partout, comme à Péronne (Somme), 7 000 habitants en Picardie, où Delphine Gauthiez, gérante de la Planète Donuts, a ouvert sa boutique spécialisée. Elle produit des donuts artisanaux à 2,80 euros pour tous les goûts : chocolat, caramel, pistache, et même melon, avec de belles décorations, de quoi séduire les clients. Des donuts fourrés à l'intérieur et richement décorés à l'extérieur, ne serait-ce pas là la spécificité française ? La créativité. Le donut se vend tellement bien dans nos petites boutiques que même la grande distribution s'y met en cassant les prix. Succès pour l'enseigne, les ventes ont triplé en un an. Le marché de donuts est en pleine expansion en France, et les Américains veulent aussi leur part du gâteau. À l'ouverture de la boutique d'un géant venu des États-Unis, 300 mètres de queue à 8h du matin. Cette folie n'a pas échappé aux biscuiteries traditionnelles françaises, comme c'est le cas sur la ligne de production en Normandie de la Biscuiterie Saint-Michel. Le donut, c'est désormais 10 % des ventes de cette biscuiterie. Ce qui en fait le troisième produit le plus vendu après la madeleine et la galette. TF1 | Reportage M. Rio, M. Kouho, L. Adda