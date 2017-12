Dopage : Christopher Froome a été contrôlé positif lors du Tour d'Espagne

Nouvel avis de tempête dans le monde du cyclisme après l'affaire Festina et le scandale Armstrong. Le quadruple vainqueur du Tour de France Christopher Froome a été contrôlé positif lors du dernier Tour d'Espagne. Des analyses d'urine conduites le 7 septembre 2017 ont révélé la présence de Salbutamol excédant la limite autorisée. Le coureur réfute tout soupçon de triche et assure qu'il s'agit d'un "traitement contre l'asthme". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.